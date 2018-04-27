«Русал» назвал вымыслом сообщения от анонимных источников Bloomberg

Компания «Русал» раскритиковала информационные агентства Reuters и Bloomberg за публикацию сообщений от анонимных источников «сомнительного качества».

«Подобные статьи, базирующиеся на дилетантских комментариях анонимных источников и сведениях, не имеющих общего с действительностью, наносят ущерб деловой репутации компании», – говорится в заявлении компании в Facebook.

«Русал» отмечает, что «вымысел источников создает ложное представление о происходящем». Компания заверила, что, находясь в сложной ситуации, сконцентрировала все ресурсы для поиска оптимальных решений в интересах клиентов, сотрудников, инвесторов и кредиторов.

В компании добавили, что сохраняют за собой право использовать все юридические меры для защиты своей репутации.

«Русал», однако, не уточняет, о каких именно публикациях агентств идет речь.

Накануне Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщило, что российский миллиардер Олег Дерипаска якобы планирует сохранить контроль над компанией «Русал». Ранее США давали понять, что готовы снять санкции с компании при отказе Дерипаски от такого контроля. Заявлением о возможном снятии ограничений американский минфин помог «Русалу» за два дня вернуть 122 млрд рублей капитализации. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о скрытой ловушке, которая содержится в американском плане «прощения «Русала».

Кроме того, в среду Bloomberg, также со ссылкой на анонимные источники, источники, сообщало, что швейцарский сырьевой трейдер Glencore, крупнейший покупатель алюминия «Русала», возобновляет закупки металла у российской компании после смягчения американских санкций. Источник РИА «Новости» на алюминиевом рынке эту информацию опроверг.