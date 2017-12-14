Стал известен ответ Дерипаски на ультиматум США

Российский миллиардер Олег Дерипаска планирует сохранить контроль над компанией «Русал», передает Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники. Ранее США давали понять, что готовы снять санкции с компании при отказе Дерипаски от такого контроля.

По словам источников Bloomberg, Дерипаска надеется на то, что главы правительств стран Евросоюза сумеют добиться смягчения американских санкций.

В понедельник Соединенные Штаты не исключили возможности снятия санкций с компании «Русал» в случае, если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией. Своим заявлением американский минфин помог «Русалу» за два дня вернуть 122 млрд рублей капитализации.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о скрытой ловушке, которая содержится в американском плане «прощения «Русала».