Капитализация «РусАла» за два дня выросла на 122 млрд рублей

Капитализация «РусАла» в течение двух суток выросла на 122 млрд рублей и составила около 471 млрд рублей.

На резкий рост акций компании повлияли заявления американского Минфина о возможности снятия санкций с «РусАла», передает РИА «Новости».

На закрытии торгов прошлой недели бумаги компании стоили 22,95 рубля, а во вторник подскакивали уже до 31 рубля. Общая капитализация компании с закрытия пятницы выросла на 122,3 млрд рублей (около 2 млрд долларов) и составляла около 471 млрд рублей.

К 10.24 мск вторника акции «РусАла» росли на 9,7% – до 29,6 рубля, ГДР En+ поднялись на 6,2%, бумаги ГАЗ – на 1,3%, свидетельствуют данные Московской биржи.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что после того, как США ввели санкции против «РусАла», и как компания получила поддержку в Китае.