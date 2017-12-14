США передумали снимать санкции с En+ вопреки согласию Дерипаски на ультиматум

Сокращение доли Олега Дерипаски в компании En+ не обязательно является основанием для исключения этой компании из санкционного списка , заявили в министерстве финансов США.

Таким образом в американском минфине ответили на обращение En+ за послаблениями по санкциям, передает РИА «Новости».

Представитель минфина также напомнил предыдущие разъяснения ведомства о том, что исключение из санкционного списка компании «Русал», долей в которой владеет En+, лежит через «лишение Олегом Дерипаской контроля над Русалом и отказом от него».

«Управление (по контролю за иностранными активами минфина США – OFAC) проводит тщательный анализ фактов и обстоятельств каждой просьбы об удалении (из санкционного списка) в каждом отдельном случае и публично не прогнозирует конкретные результаты или сценарии», – добавил представитель минфина.

В пятницу в En+ сообщили, что Дерипаска согласился снизить долю в компании ниже 50% и покинуть совет директоров.

Напомним, Соединенные Штаты не исключили возможности снятия санкций с компании «Русал» (входит в En+ Group) в случае, если Дерипаска откажется от контроля над ней. Газета ВЗГЛЯД предупреждала о скрытой ловушке, которая содержится в американском плане «прощения «Русала».