Порошенко ввел санкции против России

Украинский президент Петр Порошенко подписал указ о введении в действие санкций против российских бизнесменов, принятых Советом национальной безопасности республики.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – говорится в указе, опубликованном на сайте президента Украины.

В начале мая Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) расширил санкции в отношении российских юридически и физических лиц, а также продлил действие ограничительных мер, введенных в предыдущие годы. Санкции ввели в отношении лиц, которые «причастны к информационной и киберагрессии» против Украины.