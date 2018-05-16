Human Rights Watch выразила обеспокоенность делом Вышинского на Украине

Международная правозащитная организация Human Rights Watch «чрезвычайно обеспокоена» обыском в офисе РИА «Новости Украина» в Киеве, а также арестом главного редактора издания Кирилла Вышинского.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замдиректора организации в Европе.

Ранее СК России Следственный комитет России возбудил уголовное дело о незаконном привлечении Кирилла Вышинского к уголовной ответственности в Киеве.

Во вторник СБУ устроила в офисе РИА «Новости Украина» в Киеве обыск. В это же время был задержан Кирилл Вышинский, которому предъявили обвинение в госизмене.