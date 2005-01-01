Любознательный баклан поиздевался над финнами

Баклан помешал финским метеорологам измерять показания ветра, поскольку сел на мачту с датчиками и вращал клювом флюгер.

Инцидент произошел в Порвоо на местной метеорической станции, расположенной на маяке Калбадагрюндин:

«Баклан любит сидеть на датчике ветра на маяке во время наблюдения за ветром и крутить в лопасти», – написали метеорологи в Twitter.

Специалисты отметили, что рядом с теплыми приборами стали ночевать синицы, которые также мешают ночным измерениям:

«Они остаются в отапливаемом радиолокационном передатчике на ночь, поэтому в это время суток наблюдений произвести не удастся», – отмечают специалисты.