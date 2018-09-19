Нефть дешевеет на данных API по запасам сырья в США

Мировые цены на нефть незначительно снижаются утром в среду после публикации еженедельных данных Американского института нефти (API), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.35 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 0,06%, до 78,98 долларов за баррель, передает РИА «Новости».

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась до 69,57 доллара за баррель (на 0,03%).

Участники рынка обратили вынимание на данные API, по которым за неделю по 14 сентября коммерческие запасы нефти в США выросли на 1,2 млн баррелей, до 397,1 млн баррелей.

В данный момент рынок ждет официальные данные от американского министерства энергетики. Аналитики ожидают снижение уровня запасов в США за отчетную неделю на 2,7 млн баррелей после сокращения почти на 5,3 млн баррелей ранее.

Снижение ограничивает сообщение агентства Bloomberg о том, что Саудовская Аравия считает цену на нефть марки Brent выше 80 долларов за баррель приемлемой в краткосрочной перспективе из-за последствий санкций США против Ирана.

Источники агентства сообщили, что королевство не хочет способствовать удорожанию нефти выше 80 долларов за баррель, но считает, что не сможет больше этому препятствовать.

Трейдеры восприняли эту информацию «как указание на то, что страна не будет активно реагировать на рост цен на нефть с помощью увеличения предложения». Предполагается также, что «у страны нет возможности компенсировать уже происходящее снижение поставок из Ирана из-за санкций США», передает Reuters слова аналитиков банка ANZ.

Ранее глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что ожидает резкое снижение цены на нефть в долгосрочной перспективе.