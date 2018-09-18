Новак ожидает резкого падения цен нефть

Глава Министерства энергетики России Александр Новак в разговоре с премьер-министром Дмитрием Медведевым спрогнозировал снижение цены на нефть в долгосрочной перспективе.

«В долгосрочном тренде цена на нефть будет примерно в районе 50 долларов за баррель. То есть текущая ситуация с повышением цены до 70-80 долларов носит, в том числе конъюнктурный характер», – заявил Новак на совещании.

Глава Минэнерго добавил, что при растущей конкуренции в мире спрос на нефть уменьшится, передает ТАСС.

Ранее ЦБ повысил базовый прогноз на стоимость нефти в 2018 году до 69 долларов за баррель. В 2019 году по прогнозам баррель будет стоить уже 60 долларов, а в 2020 – 55 долларов.