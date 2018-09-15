ЦБ предупредил о рисках для экспорта российского газа

Банк России в докладе о денежно-кредитной политике оценил ситуацию вокруг проекта «Северный поток – 2» и транзита российского газа через Украину.

ЦБ указал на то, что срок действия договора с Украиной истекает, а также на «неопределенность» в ситуации с «Северным потоком – 2». Все это «создает риски для экспорта природного газа в дальнейшем», передает РИА «Новости».

Кроме того, Банк повысил базовый прогноз по ценам на нефть: в 2018 году цена на нефть ожидается на уровне 69 долларов за баррель, в 2019 – 60 долларов, а в 2020-м – 55 долларов за баррель, передает ТАСС.

Напомним, на Западе признавали, что экономическая логика «Северного потока – 2» является «безжалостной».

Нафтогаз в конце августа заявил о катастрофичности последствий отказа России от транзита газа через Украину.