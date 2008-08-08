Глава Нафтогаза оценил последствия отказа России от транзита газа через Украину

Финансовые потери, которые понесет Украина в случае прекращения транзита российского газа, сопоставимы с расходами страны на армию и превышают все убытки России от санкций, заявил главный коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко.

«Для украинского ВВП это примерно столько, сколько Украина тратит на армию, это фактически оставит Украину без возможности финансировать оборону», – приводит его слова UNN.

Он уточнил, что Украина потеряет 3% ВВП в случае, если Россия решит прекратить транзит. «Это больше, чем теряет Россия от всех санкций, которые на нее наложены», – сказал он.

В воскресенье президент Украины Петр Порошенко заявил, что на минувшей неделе исполнилась 1 тыс. дней «без российского газа». Он также пообещал, что «россияне заплатят Украине убытки в 4,6 млрд долларов». В Госдуме назвали заявление главы украинского государства «патриотическими лозунгами», за которыми ничего не стоит. Порошенко также посоветовали не заниматься мелким шантажом России.