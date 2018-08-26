В Госдуме оценили заявление Порошенко о возмещении Россией убытков по газу

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление украинского лидера Петра Порошенко, пообещавшего, что Москва якобы возместит Киеву убытки по газовым контрактам.

Депутат заявил RT, что Порошенко не воспринимают всерьез не только во всем мире, но даже в собственной стране. «Это очередные его патриотические лозунги, и ничего другого тут нет», – сказал он.

Ананских добавил, что Россия готова участвовать в переговорах по контракту с Украиной о транзите российского газа после 2019 года, однако «только на рыночных условиях и чтобы никакой политики здесь не было замешано».

Депутат считает, что с такими обещаниями Порошенко выступает в преддверии выборов президента Украины, которые намечены на март следующего года.

«Ничего другого за этим не стоит, кроме попытки показать себя мощным борцом за независимость», – заключил парламентарий.

Ранее в воскресенье Порошенко заявил, что на этой неделе исполнилась одна тысяча дней «без российского газа». Он также пообещал, что «россияне заплатят Украине убытки в 4,6 млрд долларов».