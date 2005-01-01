Эксперт объяснил, как Израилю удалось подставить Ил-20 под удар ПВО Сирии

Система «свой-чужой» российского самолета-разведчика Ил-20, сбитого сирийскими ПВО, могла не сработать из-за близости израильских истребителей, рассказал ведущий эксперт в области противовоздушной обороны (ПВО) генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

Бижев пояснил, что «если ВВС Израиля совершали опасные маневры возле нашего Ил-20, израильские самолеты отвечали на сигнал «я чужой» и средства ПВО, запрашивая самолеты, которые находятся в районе нашего самолета, естественно получали сигнал «чужой», передает «Интерфакс».

Для сирийских ПВО это стало нарушением границы и дало право на открытие огня.

«Технически зенитно-ракетные комплексы так устроены, что головка самонаведения ракеты ловит более сильный сигнал. У Ил-20 отражающая поверхность гораздо больше чем у истребителя. Естественно, ракета хватает более сильный сигнал и идет на него», – генерал-лейтенант.

Отмечается, что в разные годы Бижев был заместителем начальника Главного штаба войск ПВО, первым заместителем начальника Главного штаба ВВС России, а также заместителем главкома ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ.

Во вторник Минобороны России обвинило Израиль в том, что его самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию в районе сирийской Латакии, из-за чего российский самолет Ил-20 с 15 военными на борту был сбит ракетой комплекса С-200 ПВО САР.

Официальный представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что израильские летчики прикрывались Ил-20, «у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16».