Япония выразила сожаление в связи с ситуацией по ДРСМД

Правительство Японии сожалеет по поводу конфликта, связанного с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), и надеется на его разрешение, заявил глава МИД страны Таро Коно.

«ДРСМД играет важнейшую роль в деле ядерного разоружения, поэтому сложившаяся ситуация вызывает крайнее сожаление», – цитирует Коно ТАСС.

Он выразил надежду, что стороны эффективно используют установленный 60-дневный срок.

В четверг замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявляла, что Россия должна либо отказаться от ракетной системы 9М729, либо модифицировать ее.

Ранее глава Госдепа Майк Помпео заявлял, что США откажутся от своих обязательств по ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к исполнению договору.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини говорила, что сохранение и полное выполнение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) отвечает общим интересам.