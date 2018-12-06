ЕС выступил за сохранение и исполнение ракетного договора между Россией и США

Сохранение и полное выполнение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) отвечает общим интересам, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини Министру иностранных дел России Сергею Лаврову на встрече в Милане.

«Они обсудили будущее договора об РСМД, и высокий представитель подчеркнула, что этот договор имеет ключевое значение для европейской и глобальной безопасности и что сохранение и полное осуществление договора отвечает всем нашим интересам», - приводит сообщение дипслужбы ЕС РИА «Новости».

Могерини также отметила, что ракетный договор является ключевым элементом европейской безопасности.

«Мы не недооцениваем угрозы и вызовы безопасности, которые могут ждать наш континент вновь. Европа была полем боя в течение длительного времени, была полем боя холодной войны, и поэтому мы ценим архитектуру безопасности, которая на протяжении многих лет гарантировала мир и безопасность на европейской земле. Мы не хотим двигаться назад, ДРСМД гарантировал мир и безопасность в Европе на протяжении 30 лет. Я думаю, что время, необходимое для сохранения и выполнения этого договора, должно быть мудро использовано обеими сторонами», – сказала она.

Напомним, глава Госдепа Майк Помпео заявлял, что США откажутся от своих обязательств по ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к исполнению договору. Москва отвергла претензии Вашингтона, в Совфеде заявили о готовности России ответить на выход США из ракетного договора.