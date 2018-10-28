США по-новому объяснили решение выйти из ракетного договора

Вашингтон не интересует сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, об этом свидетельствуют слова помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.

«Мы, к примеру, ясно дали понять, что выйдем из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. <...> Это важно для россиян, но они не увидят того, что этот договор выживет», – заявил Болтон на конференции, организованной газетой Wall Street Journal, передает ТАСС со ссылкой на эфир CNN.

Стоит отметить, что ранее США называли в качестве причины для выхода США из ДРСМД якобы невыполнение договора Россией.

Президент России Владимир Путин отмечал, что деньги на работы по созданию ракет Конгресс США выделил еще до заявлений о выходе из ракетного договора. Российский лидер пояснил, что Вашингтон пытался найти кого-нибудь, «на кого бы свалить» ответственность за расторжение ДРСМД.

Во вторник глава Госдепа Майк Помпео заявил, что США откажутся от своих обязательств по ДРСМД если Россия в течение 60 не вернется к договору. Москва отвергла претензии Вашингтона, в Совфеде заявили о готовности России ответить на выход США из ракетного договора.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, зачем США предъявили России ультиматум по соглашению.