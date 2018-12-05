Путин пообещал ответ на выход США из ДРСМД

Россия выступает против разрушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, однако будет вынуждена ответить, если США выйдут из него, заявил президент Владимир Путин.

Он заметил, что Конгресс США еще до заявления Вашингтона о выходе из договора выделил деньги на работы по созданию ракет, передает ТАСС.

«То есть решение принято давно, только по-тихому, они думали, что мы не заметим это, но это же в бюджете Пентагона стоит уже, разработка этих ракет, но только после этого публично объявили о том, что они выходят», – сказал Путин.

Президент заметил, что затем в США начали искать, «на кого бы свалить».

«Ну, самое простое и привычное для западного обывателя: «Виновата Россия». Это не так, мы против разрушения этого договора, но если это произойдет, соответствующим образом будем реагировать», – подчеркнул Путин.

Он также заметил, что ультиматум госсекретаря США Майка Помпео по ДРСМД «несколько запоздал», передает РИА «Новости».

«Сначала все-таки американская сторона заявила о том, что она намерена выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности, а потом начали искать обоснования, почему они должны это сделать», – сказал Путин.

Президент добавил, что США обосновывают свои заявления тем, что Россия якобы что-то нарушает.

«При этом как обычно никаких доказательств нарушений с нашей стороны не предоставляется», – подчеркнул он.

Во вторник госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России вернуться к выполнению условий ракетного договора в течение 60 дней, в противном случае, заявил он, США снимают с себя обязательства по ДРСМД.

в МИД заявили, что Россия не отступает от договорных обязательств по договору – и США об этом известно.