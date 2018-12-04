МИД прокомментировал ультиматум США по ракетному договору

Россия не отступает от договорных обязательств по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), и США об этом известно, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Россия неукоснительно соблюдает положения договора, и американской стороне это известно», – прокомментировала Захарова ТАСС заявления госсекретаря США Майкла Помпео и генсека НАТО Йенса Столтенберга по поводу выполнения Россией положений документа.

Ранее во вторник госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России вернуться к выполнению условий ракетного договора в течение 60 дней.

Глава Госдепа заявил, что в противном случае США снимают с себя обязательства по ДРСМД.

Помпео также добавил, что Америка не намерена за эти два месяца ни производить, ни испытывать ракеты, которые попадают под действие договора.

В ответ на ультиматум США в Совфеде России заявили, что, если американцы выйдут из договора, реакция России окажется зеркальной.

«Отвечать будем зеркально: если США выйдут из ДРМСД и будут размещать ракеты средней и малой дальности в Европе, Россия увеличит число таких ракет на европейской части своей территории», – сказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.