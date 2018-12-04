В Совфеде назвали способ ответа России на выход США из ракетного договора

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что если США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), то Россия ответит зеркально.

«Отвечать будем зеркально: если США выйдут из ДРМСД и будут размещать ракеты средней и малой дальности в Европе, Россия увеличит число таких ракет на европейской части своей территории», – цитирует РИА «Новости» Джабарова.

При этом Вашингтон неоднократно сообщал, что не собирается размещать запрещенные ДРСМД ракеты в Европе.

Ранее США поставил России ультиматум, потребовав от России вернуться к исполнению договора РСМД в течение 60 дней.