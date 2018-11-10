Болтон прокомментировал возможность размещения запрещенных ДРСМД ракет в Европе

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время визита американской делегации в Париж прокомментировал возможность размещения Соединенными Штатами запрещенных ДРСМД ракет в Европе.

По словам Болтона, «у США нет планов добиваться размещения ракет, запрещенных ДРСМД, в Европе в обозримом будущем», передает ТАСС.

«Это является частью глобальной стратегии альянса [НАТО] и Соединенных Штатов. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими союзниками по этому поводу и с оптимизмом смотрим на то, что наши позиции совпадут», – сказал помощник президента США по национальной безопасности.

Он также вновь заметил, что Вашингтон не в состоянии убедить Москву в том, чтобы вновь соблюдать договор, который она, по мнению американской стороны, якобы нарушает.

Накануне помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон объяснил решение ДРСМД.

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