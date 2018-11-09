Болтон объяснил решение Вашингтона выйти из ДРСМД

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон объяснил решение Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По словам Болтона, решение США выйти из ДРСМД продиктовано тем, что договор устарел, передает ТАСС.

Дипломат пояснил, что с момента подписания договора технологии сделали шаг вперед.

Кроме того, по мнению помощника президента США, Россия якобы нарушает положения соглашения.

При этом Болтон отверг утверждения о том, что США проводят изоляционистскую политику, напомнив про участие главы Белого дома Дональда Трампа в мероприятиях в честь столетия окончания Первой мировой войны, сообщает Associated Press.

Накануне постпред России при ЕС Владимир Чижов предостерег Европу от повторения «кошмаров» прошлого.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, к чему приведет разрыв Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.