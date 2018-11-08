Постпред России предостерег Европу от повторения «кошмаров»

Европе придется «столкнуться с кошмарами», которые преследовали ее несколько десятилетий назад, в случае если она не займет решительную позицию, направленную на сохранение договора по ракетам средней и меньшей дальности, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

Планы американской стороны выйти из ДРСМД «сужают сферу действия того, что в течение десятилетий являлось одной из основных опор поддержания мира во всем мире, а именно контроля над вооружениями», заявил Чижов, выступая на конференции в Кипре. Его слова приводятся в сообщении на сайте постпредства России при Евросоюзе.

«Европе, получившей наибольшую выгоду от ликвидации целого класса ядерных ракет средней и меньшей дальности, неизбежно придется опять столкнуться с теми кошмарами, которые преследовали ее более трех десятилетий назад», – сказал Чижов, отметив, что предотвратить такой сценарий поможет только решительная позиция Европы по этому вопросу.

Напомним, в октябре президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ракетного договора. Газета ВЗГЛЯД анализировала, к чему приведет разрыв этого соглашения.