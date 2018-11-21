Шойгу сказал, в чем армия России превосходит все остальные

Российская армия в 2018 году показала беспрецедентный уровень оснащенности современным вооружением, которого нет ни у одной армии мира, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

«В общей сложности мы получили свыше 1,5 тыс. образцов вооружения и более 80 тыс. единиц техники. Это огромная цифра. Мы вышли в целом по показателям современности на 61,5%. Такой уровень современности не свойственен или не присутствует ни в одной из армий мира на сегодняшний день», – приводит слова Шойгу на заседании Общественного совета при Минобороны России РИА «Новости».

По оценке главы ведомства, «задача, которая была поставлена изначально при подготовке и реализации государственной программы вооружения на 2010–2020 годы, выполняется по плану».

Ранее Шойгу сообщил, что оснащенность ВС России современным оружием в 2019 году достигнет 67%.