На Украину вылетели французские вертолеты

Первые французские вертолеты производства Airbus вылетели на Украину, сообщил глава МВД страны Арсен Аваков.

Он опубликовал видео с вертолетами в своем Twitter.

«Первые вертолеты Airbus летят на Украину! Крепчаем!» – подписал он публикацию.

Где и когда сделано видео, не уточняется.

В июле сообщалось, что украинское МВД и корпорация Airbus helicopters подписали соглашение о поставках на Украину 55 вертолетов на сумму 555 млн евро. При этом, как писала газета ВЗГЛЯД, у этих «современных вертолетов» оказалась плохая история.