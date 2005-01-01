У покупаемых Украиной «современных вертолетов» оказалась плохая история

Украина и Франция подписали соглашение о поставке украинскому МВД 55 «самых современных» вертолетов, которые на деле являются выведенными из эксплуатации после авиакатастрофы H225 в Северном море в 2016 году.

«Планируется, что вертолетный парк МВД (Украины) пополнится 55 самыми современными вертолетами компании Airbus Helicopters, которые будут выполнять задания для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины», – сообщается на сайте МВД Украины.

Стоимость соглашения – около 551 млн евро. Сначала будут поставлены 37 вертолетов компании Airbus, затем еще 18 вертолетов. 21 вертолет из них – модели Н225. В этом году будут получены первые четыре машины.

Также будут получены вертолеты Н145 и Н125. Эти машины пополнят существующий вертолетный парк машин Ми-8.

Французские вертолеты, отмечает глава МВД Украины Арсен Аваков, «будут участвовать в санитарной авиации».

Однако, как отмечает блог bmpd со ссылкой на оборонного журналиста-инсайдера Мишеля Кабироля и его статью в La Tribune, вертолеты H225 – это выведенные из эксплуатации международной (канадской) компании CHC Helicopter после катастрофы Н225 в Северном море 29 апреля 2016 года. После этой катастрофы компания СНС была вынуждена прекратить эксплуатацию всех вертолетов, в том числе всего парка своих Н225. После катастрофы в апреле 2016 года у СНС оставалось 39 вертолетов Н225.

Речь идет о катастрофе Н225 в Северном море у норвежского побережья 29 апреля 2016 года с гибелью 13 человек. Инцидент произошел из-за отрыва несущего винта, который выявил проблемы с надежностью редуктора несущего винта всего семейства вертолетов Super Puma. Это привело к длительным запретам на полеты вертолетов Н225 и AS332L2, продолжавшимся до лета или конца 2017 года.

Сейчас запреты сняты, но ряд оффшорных компаний уже распродали свои вертолеты Н225 по стоимости всего в 4 млн долларов, что в пять раз ниже, чем они стоили раньше.

Судя по всему, пишет Кабироль, Украина стала покупателем большей части нелетающего парка вертолетов Н225 компании СНС.

Информацию об этом подтверждает также портал Defense-Aerospace, который отмечает, что часть вертолетов, предназначенных для Украины, действительно являются списанными H225 компании CHC.