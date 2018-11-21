Ракета взорвалась во время нештатной ситуации на полигоне Капустин Яр

На минувших выходных на полигоне Капустин Яр в Астраханской области возникла нештатная ситуация при ракетных пусках, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«На полигоне Капустин Яр 9 декабря проводились ракетные пуски. Несколько ракет были запущены удачно. С одной из них, предварительно, возникли неполадки и она могла упасть на территории полигона, не достигнув цели», – сообщил собеседник «Интерфакса». Он уточнил, что в результате ЧП никто не пострадал.

Источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что ракета относится к ЗРК С-350 «Витязь». Он добавил, что испытания проходили 7, а не 9 декабря.

«7 декабря на полигоне Капустин Яр проходили испытательные стрельбы ЗРК С-350 «Витязь». Одна из ракет комплекса в результате нештатной ситуации самоуничтожилась в воздухе», – отметил собеседник.

На развлекательном ресурсе Pikabu была опубликована видеозапись с падением ракеты. Газета ВЗГЛЯД не может разметить ролик из-за закона о СМИ.

Зенитная система С-350 «Витязь» проходит испытания вот уже несколько лет. Это зенитный комплекс нового поколения средней дальности, предназначенный на смену С-300ПС и Бук-М1-2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по проекту были начаты в 2007 году.

Летом 2018 года немецкий фрегат «Саксония» едва не взорвался во время проведения боевых стрельб из-за того, что зенитная ракета SM-2 не смогла покинуть пусковую установку и сгорела в шахте.