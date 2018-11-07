Минздрав разработал законопроект о запрете призывов к отказу от прививок

Пресс-служба Минздрава сообщила о том, что ведомство разработало законопроект, запрещающий призывы к отказу от прививок.

Он запрещает распространение информации с призывами и публичные призывы к этому, пишет «Интерфакс».

Впрочем, подробные комментарии пока отсутствуют, так как законопроект еще находится на доработке.

Напомним, в конце 2017 года Минздрав отказался вводить штрафы за отказ родителей от вакцинации детей и сосредоточился вместо этого на разъяснительной работе. При этом весной 2018 года президент России Владимир Путин не исключил наказания в отношении отказавшихся от прививок детям родителей.