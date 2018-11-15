Командир украинского буксира объяснил маневры судна в Керченском проливе

Командир буксира ВМС Украины «Яны Капу», уроженец Одессы Олег Мельничук в зале симферопольского суда объяснил маневры судна в Керченском проливе тем, что «пытался избежать удара» о российский корабль.

«Я не являюсь преступником. Маневрировал, чтобы избежать удара об судно России. Берег свой экипаж», – сказал Мельничук на русском, хотя сначала требовал, чтобы ему все переводили на украинский, для чего в зал суда была приглашена переводчица.

Адвокат командира буксира ВМС Украины всеми силами пытался тянуть время, сообщает «Комсомольская правда».

Защитник просил суд отложить заседание на три дня, чтобы ознакомиться с материалами дела, настаивал на передаче дела в военный суд, протестовал против содержания подзащитного в стеклянной клетке, так как это «унижает его человеческое достоинство». На это судья ответил, что в Киевском районном суде нет других помещений для содержания подозреваемых.

Адвокат также попросил не помещать командира буксира под стражу, а ограничиться домашним арестом или залогом, на что прокурор заметил: «Обвиняемый Мельничук является гражданином иностранного государства. У него отсутствует место для жительства и регистрация на территории Российской Федерации, в частности, на территории Республики Крым. Обвиняется он в совершении тяжкого преступления. После совершения преступления, в котором он обвиняется, пытался скрыться с сотоварищами и опасно маневрировал в акватории Черного моря».

Выслушав обе стороны, судья объявил решение арестовать командира буксира ВМС Украины «Яны Капу» Олега Мельничука до 25 января 2019 года.

Напомним, украинские малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», нарушившие российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться, опасно маневрировали. Для принудительной остановки украинских кораблей было применено оружие.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, зачем эта провокация президенту Украины Петру Порошенко.