Опубликовано видео сближения корабля ФСБ с судами ВМС Украины

В Сети появилось видео Федеральной службы безопасности, на котором показано сближение корабля российских пограничников с судами военно-морских сил Украины.

На кадрах, опубликованных телеканалом «Звезда», видно, как российский пограничный корабль сопровождает суда ВМС Украины.

Напомним, в воскресенье три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли госграницу России, направившись к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов. В Киеве при этом заявили, что пограничные корабли России якобы протаранили украинский буксир, повредив главный двигатель, обшивку и леерное ограждение.

Глава Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев позже заявил, что прием навалов, то есть столкновения с минимальными повреждениями, в отношении украинских кораблей был способом не доводить до жесткого варианта пресечения нарушения границы, коим бы являлось затопление судов.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что стоит за провокацией украинских кораблей в Черном море.