Порошенко заявил об угрозе сухопутного вторжения со стороны России

Президент Украины Петр Порошенко в специальном обращении к народу заявил согражданам об угрозе сухопутной операции против страны.

«Разведданные говорят о чрезвычайно серьезной угрозе сухопутной операции против Украины. У меня в руках есть документ разведки, сводка наших разведданных и тут на нескольких страницах детальное описание всех сил противника, которые находятся на расстоянии нескольких десятков километров от нашей границы, готовые в любой момент к немедленному вторжению на территорию Украины», - сказал Порошенко, передает РИА «Новости».

Также Порошенко в обращении добавил, что предлагает Раде ввести военное положение на 30 дней, а не на 60, чтобы не сорвать грядущие президентские выборы.

25 ноября три корабля ВМС Украины пересекли границу Российской Федерации, после чего их задержали пограничники. Следователи оопросили украинских военнослужащих.

СНБО Украины принял решение о введении военного положения, ВСУ перевели в полную боеготовность, были усилены контрразведывательные меры.

Военное положение изначально планировалось ввести на 60 суток, до 25 января 2019 года. Позднее украинский лидер заявил, что необходимо ввести военное положение на 30 дней, а не на 60. Для объявления военного положения документ должны утвердить в Верховной раде.