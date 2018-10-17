В личных вещах керченского стрелка нашли взрывное устройство

Взгляд
17 октября, среда  |  Последнее обновление — 19:26  |  vz.ru
Разделы

Доллару предрекли пять лет падения

Гуру валютного рынка уверен, что доллар уже начал сдавать свои позиции Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Американскую валюту ждет настоящий обвал по отношению к ключевым валютам – евро и иене. Такой прогноз делает один из гуру валютного рынка Ульф Линдал. И он абсолютно выбивается из ожиданий многих экономистов, которые верят в силу доллара. Почему теория Линдала имеет право на существование и выиграет ли Россия в случае реализации его пророчеств?  Подробности...
Перейти а раздел…

Сможет ли Британия спастись от развала

Выход из Евросоюза может стать самоубийственным не только для правительства Мэй, но и для единства Соединенного КоролевстваФото: KFS/imagebroker.com/Global Look Press
Лондон застрял между выходом из Евросоюза, развалом Соединенного Королевства и сочетанием одного с другим – и уже нет времени на поиски спасительного решения. В среду, 17 октября, в Брюсселе соберутся главы стран ЕС – именно к этой дате планировалось завершить переговоры о Брексите. Но достигнуть соглашения не удалось, и теперь Британии придется выбирать между плохим и очень плохим сценариями. Подробности...
Перейти а раздел…

Созданное маршалом Устиновым охраняет Россию даже сегодня

Маршал Устинов занимался любыми видами техники и вооружений – даже мотоцикламиФото: Евгений Загуляев, Алексей Стужин/фотохроника ТАСС
Сегодня военное ведомство страны и ее оборонная отрасль должны почтить память одного из легендарных военачальников и создателей ВПК Дмитрия Федоровича Устинова, 110-летие которого отмечается 17 октября. Так кем же он был? Кровавым маршалом, бросившим в топку афганской войны десятки тысяч советских солдат и офицеров? Или стратегом, живым олицетворением военно-промышленного комплекса, становлению и развитию которого он посвятил всю свою жизнь? Подробности...
Перейти а раздел…

Удастся ли США остановить восстановление Сирии

США хотят любыми способами затруднить и затормозить восстановление СирииФото: Abdalrhman Ismail/Reuters
США пригрозили России и Ирану санкциями за участие в восстановлении разрушенной войной Сирии. Россия неоднократно призывала мировое сообщество оказать Сирии материальную и гуманитарную помощь, но сейчас на это готова лишь ограниченная группа стран. Подействуют ли новые американские угрозы и какова истинная подоплека действий Вашингтона? Подробности...
Перейти а раздел…

Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
Перейти а раздел…

Нас пытаются превратить в ацтеков, чтоб было не жалко бомбить

Денис Тукмаков, журналист газеты «Завтра»
Это не просто «изоляция» или «санкции» – плевать бы на них. Это именно расчеловечивание. Объявление нас – всех-всех, таких разных, «советских» и «антисоветских» – вне человеческого закона. Что ответить на это? Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Не только новые аэропорты, но и аттракцион для всей страны

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Поколение тридцатилетних kid-adults, которые ментально остались тринадцатилетними бунтарями с задней парты, вдруг вспомнило про Егора Летова и предлагает назвать омский аэропорт Letov. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

От чего «Рабыня Изаура» спасла советских людей

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Тоска по вымыслу, над которым можно, по словам классика, облиться слезами, была утолена на излете советской истории. Этого никто не ожидал. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
    Перейти а раздел…

    Какое российское оружие наиболее популярно за рубежом

    Откажутся ли вооруженные силы от легендарной шапки-ушанки

    Обсуждение: 12 комментариев

    Как Кокорин и Мамаев расплатятся за побоище

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      В керченском колледже сработало взрывное устройство

      На первом этаже политехнического колледжа Керчи – в столовой – прогремел взрыв. В обеденное время там находились десятки человек. По предварительным данным, погибли не менее десяти человек, порядка полусотни ранены. В качестве причины взрыва называется неустановленное взрывное устройство
      Подробности...

      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
      Подробности...

      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?
        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

        Как государство должно наказать футболистов Кокорина и Мамаева?
        • Максимально жестко из предусмотренного законом

        • Максимально мягко из предусмотренного законом

        • Наказание должно быть средней тяжести

        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:В Керчи образовалась очередь из желающих сдать кровь для пострадавших
          Одногруппники рассказали о керченском убийцеПорошенко в связи с трагедией в Керчи выразил соболезнования «украинским гражданам»Самолет Меланьи Трамп задымился в полетеОтношение к Марии Бутиной в американской тюрьме изменилось
          В личных вещах керченского стрелка нашли взрывное устройствоПотерпевший крушение на Украине Су-27 не ремонтировали 27 летПроизводитель российских микрочипов разорился из-за санкцийАдвокат рассказала об отношениях Кокорина с сокамерниками
          «Керченского стрелка» в сети перепутали с другим человекомВ Саратовской области в счета за ЖКХ включили плату за мертвецовСША отказались выдавать визу назначенному на должность в ООН россиянинуМейвезер назвал условия для поединка с Нурмагомедовым

          Главная тема


          Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

          трагедия в крыму


          Мать керченского стрелка спасала раненых им студентов

          «очередной плевок»


          В Сети возмутились заявлением Бабченко по стрельбе в Керчи

          «большевистский почерк»


          Близкий друг Патаркацишвили рассказал о причастности Саакашвили к его убийству

          Видео

          Командир экипажа


          В крушении Су-27 на Украине погиб высокопоставленный военный

          программа «Аполлон»


          Стало известно о смертельной «лунной болезни» американских астронавтов

          Рост цен на топливо


          Российским авиакомпаниям угрожает массовое разорение

          раскол православия


          Сможет ли Москва заменить Константинополь для православного мира

          нефтяные проблемы


          В переговорах России и Белоруссии не решен ключевой вопрос

          «наградная бестолковщина»


          Дометий Завольский: Медали Минобороны напоминают склеенные кое-как открытки к 23 Февраля

          «тушение пожара»


          Дмитрий Дробницкий: Закачался один из столпов глобального миропорядка, установившегося после распада СССР

          «атака укро-павианов»


          Игорь Мальцев: Девушки с канала «Россия» – это девушки из кремня и стали

          на ваш взгляд


          Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?

          В личных вещах керченского стрелка нашли взрывное устройство

          17 октября 2018, 18:51

          Текст: Сергей Гурьянов

          Версия для печати

          Сотрудники правоохранительных органов нашли второе взрывное устройство в личных вещах устроившего стрельбу в керченском колледже, оно обезврежено, сообщил представитель оперативного штаба.

          «Второе взрывное устройство обнаружено в личных вещах в здании колледжа и обезврежено накладным зарядом», – передает РИА «Новости» слова представителя штаба.

          В среду 18-летний Владислав Росляков расстрелял учеников и преподавателей колледжа, а затем взорвал бомбу. Позже было найдено еще одно взрывное устройство, которое удалось обезвредить.

          В результате инцидента погибли 19 человек, десятки ранены. Тело Рослякова было обнаружено в колледже – предполагается, что он покончил жизнь самоубийством.

          Дело возбуждено по статье «убийство».

          Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших. В Крыму объявлен трехдневный траур.

          Газета ВЗГЛЯД писала о выводах, которые можно сделать из этой трагедии.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............