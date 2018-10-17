В личных вещах керченского стрелка нашли взрывное устройство

Сотрудники правоохранительных органов нашли второе взрывное устройство в личных вещах устроившего стрельбу в керченском колледже, оно обезврежено, сообщил представитель оперативного штаба.

«Второе взрывное устройство обнаружено в личных вещах в здании колледжа и обезврежено накладным зарядом», – передает РИА «Новости» слова представителя штаба.

В среду 18-летний Владислав Росляков расстрелял учеников и преподавателей колледжа, а затем взорвал бомбу. Позже было найдено еще одно взрывное устройство, которое удалось обезвредить.

В результате инцидента погибли 19 человек, десятки ранены. Тело Рослякова было обнаружено в колледже – предполагается, что он покончил жизнь самоубийством.

Дело возбуждено по статье «убийство».

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших. В Крыму объявлен трехдневный траур.

Газета ВЗГЛЯД писала о выводах, которые можно сделать из этой трагедии.