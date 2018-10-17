В керченском колледже обнаружено взрывное устройство

Представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Пржездомский в эфире телеканала РБК заявил, что обнаружено взрывное устройство в Керченском политехническом колледже, где в результате теракта погибли 17 человек.

«Работают на месте взрывотехники, которые изучают обнаруженное взрывное устройство», – сказал Пржездомский, передает ТАСС.

Во вторник в политехническом колледже Керчи произошел взрыв. По предварительным данным, 10 человек погибли, еще 50 пострадали. Позднее стало известно о 17 погибших.

В Национальном антитеррористическом комитете сообщали, что в колледже взорвалось неустановленное взрывное устройство. СК возбудил дело после взрыва в колледже, который признали терактом.