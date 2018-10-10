Из массового убийства в Керчи напрашиваются выводы по поводу безопасности школ и колледжей

Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать.

Первые сообщения о взрыве в колледже в Керчи появились около 12 часов по московскому времени. Первоначально сообщалось о взрыве газа, как минимум 10 погибших и 50 пострадавших. Позднее Следственный комитет заявил о 13 погибших, число пострадавших не изменилось, большинство – подростки. Затем глава Крыма Сергей Аксенов заявил о 18 погибших и 47 пострадавших. 6 человек находятся в тяжелом состоянии.

Достаточно быстро после появления первых сообщений выяснилось, что здание колледжа не было газифицировано, поэтому говорить о взрыве газа нельзя.

Следующей версией стал теракт. Официально это слово впервые прозвучало в комментарии пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова: он заявил, что эта версия «не исключается».

На место взрыва, помимо медиков, оперативно прибыли сотрудники ФСБ и Национального антитеррористического комитета (НАК). Как передает РИА «Новости», штаб НАК координирует работу служб, чтобы предотвратить возможные повторные взрывы. Источник того же агентства сообщил, что взрыв произошел в столовой колледжа.

Позднее первый замдиректора Росгвардии Сергей Меликов официально назвал теракт главной версией событий. «Те события, которые произошли в Керчи, в полном объеме затрагивают деятельность Росгвардии. Подразделения Росгвардии в объеме всего функционала выполняют задачи по ликвидации последствий совершенного террористического акта», – цитирует Меликова «Интерфакс».

«Причиной гибели и наличия такого большого количества пострадавших в политехническом колледже стал взрыв самодельного взрывного устройства», – уточнил первый замглавы Росгвардии.

Около 14.00 Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ «Террористический акт». Напомним формулировку статьи: «совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений...»

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Сотрудники СК также уточнили, что взрывное устройство было начинено металлическими деталями.

На место теракта помимо большого количества силовиков выехали представители местной и федеральной власти – глава Крыма Сергей Аксенов написал в «Фейсбуке», что срочно отправляется в Керчь. Также в Крым вылетела министр образования Ольга Васильева и уполномоченный по правам ребёнка. Кроме того, из Москвы вылетели медицинские самолеты для помощи пострадавшим.

Как это всегда бывает после чрезвычайных происшествий, в социальных сетях моментально появилось множество противоречивых слухов – например, сообщалось, что было несколько стрелявших в детей и преподавателей мужчин.

Официально информация о стрельбе сперва не подтверждалась, но около 15.30 СК сообщил, что все находившиеся в колледже в Керчи погибли от огнестрельных ранений, а не от взрыва. При этом сам факт взрыва не опровергается. Тогда же представитель СК Светлана Петренко назвала имя подозреваемого. Это студент четвертого курса колледжа 18-летний Владислав Росляков.

«Оперативно была установлена личность молодого человека, пришедшего в колледж непосредственно перед происшествием, который, исходя из видеозаписи, держал в руках ружье», – говорится в сообщении. Следственный комитет сразу после этого изменил статью, по которой возбуждено уголовное дело, с «Теракта» на ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом).

По информации РБК, 8 сентября подозреваемый получил разрешение на приобретение оружия.

Пока неизвестно, была ли в колледже охрана, и если была, то кто именно отвечал за безопасность учеников. «Интерфакс» сообщает, что сотрудники Росгвардии не охраняли учебное заведение. Однако, по словам уполномоченной по правам человека в Крыму Людмилы Лубиной, все предусмотренные нормы безопасности в колледже были соблюдены, была установлена «тревожная кнопка».

Пока версия теракта еще была основной, депутат от Крыма Наталья Поклонская заявила: «Те, кто все это сделал, они – шакалы позорные. Это позорное, гнусное и страшное преступление, за которое они ответят».

Сенатор Франц Клинцевич, в свою очередь, не исключил вероятность «украинского следа»: «Не думаю, что рука «Исламского государства*» (запрещено в РФ) способна дотянуться до Керчи. Все это больше похоже на украинский след. Это могут быть как те или иные официальные структуры, так и отмороженные националисты, которые в ненависти к России готовы на все», – говорится в его заявлении.

В Крыму с завтрашнего дня объявлен трехдневный траур. Владимир Путин выразил соболезнования родственникам и заявил, что «мотивы и версии этой трагедии тщательно изучаются».

Депутаты Госдумы на пленарном заседании почтили минутой молчания память погибших. Одними из первых среди иностранных лидеров соболезнования высказали президент Сербии Александр Вучич и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко также написала в «Фейсбуке» слова соболезнования.

В любом случае, станет ли итоговой версией неполитический «колумбайн» или все-таки всплывет «украинский след» или убийцу признают невменяемым, массовое убийство в Керчи – это трагическая причина принципиально пересмотреть подход к обеспечению безопасности во всех учебных заведениях России, начиная с детских садов и заканчивая университетами.

К сожалению, несмотря на высказанные Геращенко соболезнования, можно с большой уверенностью прогнозировать кощунственные заявления о произошедшем с той стороны украинской границы, как физической, так и ментальной, но на это как раз лучше не обращать внимания. Вернуть погибших, помочь пострадавшим и предотвратить подобные трагедии в будущем это никак не поможет.