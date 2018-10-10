Из массового убийства в Керчи напрашиваются выводы по поводу безопасности школ и колледжей

Взгляд
17 октября, среда  |  Последнее обновление — 18:10  |  vz.ru
Разделы

Доллару предрекли пять лет падения

Гуру валютного рынка уверен, что доллар уже начал сдавать свои позиции Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Американскую валюту ждет настоящий обвал по отношению к ключевым валютам – евро и иене. Такой прогноз делает один из гуру валютного рынка Ульф Линдал. И он абсолютно выбивается из ожиданий многих экономистов, которые верят в силу доллара. Почему теория Линдала имеет право на существование и выиграет ли Россия в случае реализации его пророчеств?  Подробности...
Перейти а раздел…

Сможет ли Британия спастись от развала

Выход из Евросоюза может стать самоубийственным не только для правительства Мэй, но и для единства Соединенного КоролевстваФото: KFS/imagebroker.com/Global Look Press
Лондон застрял между выходом из Евросоюза, развалом Соединенного Королевства и сочетанием одного с другим – и уже нет времени на поиски спасительного решения. В среду, 17 октября, в Брюсселе соберутся главы стран ЕС – именно к этой дате планировалось завершить переговоры о Брексите. Но достигнуть соглашения не удалось, и теперь Британии придется выбирать между плохим и очень плохим сценариями. Подробности...
Перейти а раздел…

Созданное маршалом Устиновым охраняет Россию даже сегодня

Маршал Устинов занимался любыми видами техники и вооружений – даже мотоцикламиФото: Евгений Загуляев, Алексей Стужин/фотохроника ТАСС
Сегодня военное ведомство страны и ее оборонная отрасль должны почтить память одного из легендарных военачальников и создателей ВПК Дмитрия Федоровича Устинова, 110-летие которого отмечается 17 октября. Так кем же он был? Кровавым маршалом, бросившим в топку афганской войны десятки тысяч советских солдат и офицеров? Или стратегом, живым олицетворением военно-промышленного комплекса, становлению и развитию которого он посвятил всю свою жизнь? Подробности...
Перейти а раздел…

Удастся ли США остановить восстановление Сирии

США хотят любыми способами затруднить и затормозить восстановление СирииФото: Abdalrhman Ismail/Reuters
США пригрозили России и Ирану санкциями за участие в восстановлении разрушенной войной Сирии. Россия неоднократно призывала мировое сообщество оказать Сирии материальную и гуманитарную помощь, но сейчас на это готова лишь ограниченная группа стран. Подействуют ли новые американские угрозы и какова истинная подоплека действий Вашингтона? Подробности...
Перейти а раздел…

Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
Перейти а раздел…

Нас пытаются превратить в ацтеков, чтоб было не жалко бомбить

Денис Тукмаков, журналист газеты «Завтра»
Это не просто «изоляция» или «санкции» – плевать бы на них. Это именно расчеловечивание. Объявление нас – всех-всех, таких разных, «советских» и «антисоветских» – вне человеческого закона. Что ответить на это? Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Не только новые аэропорты, но и аттракцион для всей страны

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Поколение тридцатилетних kid-adults, которые ментально остались тринадцатилетними бунтарями с задней парты, вдруг вспомнило про Егора Летова и предлагает назвать омский аэропорт Letov. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

От чего «Рабыня Изаура» спасла советских людей

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Тоска по вымыслу, над которым можно, по словам классика, облиться слезами, была утолена на излете советской истории. Этого никто не ожидал. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
    Перейти а раздел…

    Какое российское оружие наиболее популярно за рубежом

    Откажутся ли вооруженные силы от легендарной шапки-ушанки

    Обсуждение: 12 комментариев

    Как Кокорин и Мамаев расплатятся за побоище

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      В керченском колледже сработало взрывное устройство

      На первом этаже политехнического колледжа Керчи – в столовой – прогремел взрыв. В обеденное время там находились десятки человек. По предварительным данным, погибли не менее десяти человек, порядка полусотни ранены. В качестве причины взрыва называется неустановленное взрывное устройство
      Подробности...

      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
      Подробности...

      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?
        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

        Как государство должно наказать футболистов Кокорина и Мамаева?
        • Максимально жестко из предусмотренного законом

        • Максимально мягко из предусмотренного законом

        • Наказание должно быть средней тяжести

        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Число жертв керченского стрелка выросло
          Одногруппники рассказали о керченском убийцеПотерпевший крушение на Украине Су-27 не ремонтировали 27 летСамолет Меланьи Трамп задымился в полетеОтношение к Марии Бутиной в американской тюрьме изменилось
          Охрану Крымского моста усилили после взрыва в КерчиОткрытие демилитаризованной зоны в Идлибе отложили по просьбе ТурцииПроизводитель российских микрочипов разорился из-за санкцийАдвокат рассказала об отношениях Кокорина с сокамерниками
          Первый канал экстренно изменил программу передачМитингующие в Ингушетии решили приостановить акциюСША отказались выдавать визу назначенному на должность в ООН россиянинуПропавшего в стамбульском консульстве Саудовской Аравии журналиста пытали и обезглавили

          трагедия в крыму


          Мать керченского стрелка спасала раненых им студентов

          соболезнование и сочувствие


          Москвичи начали приносить цветы к мемориалу города-героя Керчи

          «большевистский почерк»


          Близкий друг Патаркацишвили рассказал о причастности Саакашвили к его убийству

          Видео

          Командир экипажа


          В крушении Су-27 на Украине погиб высокопоставленный военный

          программа «Аполлон»


          Стало известно о смертельной «лунной болезни» американских астронавтов

          Рост цен на топливо


          Российским авиакомпаниям угрожает массовое разорение

          раскол православия


          Сможет ли Москва заменить Константинополь для православного мира

          нефтяные проблемы


          В переговорах России и Белоруссии не решен ключевой вопрос

          «наградная бестолковщина»


          Дометий Завольский: Медали Минобороны напоминают склеенные кое-как открытки к 23 Февраля

          «тушение пожара»


          Дмитрий Дробницкий: Закачался один из столпов глобального миропорядка, установившегося после распада СССР

          «атака укро-павианов»


          Игорь Мальцев: Девушки с канала «Россия» – это девушки из кремня и стали

          на ваш взгляд


          Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?

          Из массового убийства в Керчи напрашиваются выводы по поводу безопасности школ и колледжей

          Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшим   17 октября 2018, 16:20
          Фото: Керчь ИНФО/Youtube

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать.

          Первые сообщения о взрыве в колледже в Керчи появились около 12 часов по московскому времени. Первоначально сообщалось о взрыве газа, как минимум 10 погибших и 50 пострадавших. Позднее Следственный комитет заявил о 13 погибших, число пострадавших не изменилось, большинство – подростки. Затем глава Крыма Сергей Аксенов заявил о 18 погибших и 47 пострадавших. 6 человек находятся в тяжелом состоянии.

          Достаточно быстро после появления первых сообщений выяснилось, что здание колледжа не было газифицировано, поэтому говорить о взрыве газа нельзя.

          Следующей версией стал теракт. Официально это слово впервые прозвучало в комментарии пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова: он заявил, что эта версия «не исключается».

          На место взрыва, помимо медиков, оперативно прибыли сотрудники ФСБ и Национального антитеррористического комитета (НАК). Как передает РИА «Новости», штаб НАК координирует работу служб, чтобы предотвратить возможные повторные взрывы. Источник того же агентства сообщил, что взрыв произошел в столовой колледжа.

          Позднее первый замдиректора Росгвардии Сергей Меликов официально назвал теракт главной версией событий. «Те события, которые произошли в Керчи, в полном объеме затрагивают деятельность Росгвардии. Подразделения Росгвардии в объеме всего функционала выполняют задачи по ликвидации последствий совершенного террористического акта», – цитирует Меликова «Интерфакс».

          «Причиной гибели и наличия такого большого количества пострадавших в политехническом колледже стал взрыв самодельного взрывного устройства», – уточнил первый замглавы Росгвардии.

          Около 14.00 Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ «Террористический акт». Напомним формулировку статьи: «совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений...»

          Сотрудники СК также уточнили, что взрывное устройство было начинено металлическими деталями.

          На место теракта помимо большого количества силовиков выехали представители местной и федеральной власти – глава Крыма Сергей Аксенов написал в «Фейсбуке», что срочно отправляется в Керчь. Также в Крым вылетела министр образования Ольга Васильева и уполномоченный по правам ребёнка. Кроме того, из Москвы вылетели медицинские самолеты для помощи пострадавшим.

          Как это всегда бывает после чрезвычайных происшествий, в социальных сетях моментально появилось множество противоречивых слухов – например, сообщалось, что было несколько стрелявших в детей и преподавателей мужчин.

          Официально информация о стрельбе сперва не подтверждалась, но около 15.30 СК сообщил, что все находившиеся в колледже в Керчи погибли от огнестрельных ранений, а не от взрыва. При этом сам факт взрыва не опровергается. Тогда же представитель СК Светлана Петренко назвала имя подозреваемого. Это студент четвертого курса колледжа 18-летний Владислав Росляков.

          «Оперативно была установлена личность молодого человека, пришедшего в колледж непосредственно перед происшествием, который, исходя из видеозаписи, держал в руках ружье», – говорится в сообщении. Следственный комитет сразу после этого изменил статью, по которой возбуждено уголовное дело, с «Теракта» на ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом).

          По информации РБК, 8 сентября подозреваемый получил разрешение на приобретение оружия.

          Пока неизвестно, была ли в колледже охрана, и если была, то кто именно отвечал за безопасность учеников. «Интерфакс» сообщает, что сотрудники Росгвардии не охраняли учебное заведение. Однако, по словам уполномоченной по правам человека в Крыму Людмилы Лубиной, все предусмотренные нормы безопасности в колледже были соблюдены, была установлена «тревожная кнопка».

          Пока версия теракта еще была основной, депутат от Крыма Наталья Поклонская заявила: «Те, кто все это сделал, они – шакалы позорные. Это позорное, гнусное и страшное преступление, за которое они ответят».

          Сенатор Франц Клинцевич, в свою очередь, не исключил вероятность «украинского следа»: «Не думаю, что рука «Исламского государства*» (запрещено в РФ) способна дотянуться до Керчи. Все это больше похоже на украинский след. Это могут быть как те или иные официальные структуры, так и отмороженные националисты, которые в ненависти к России готовы на все», – говорится в его заявлении.

          В Крыму с завтрашнего дня объявлен трехдневный траур. Владимир Путин выразил соболезнования родственникам и заявил, что «мотивы и версии этой трагедии тщательно изучаются».

          Депутаты Госдумы на пленарном заседании почтили минутой молчания память погибших. Одними из первых среди иностранных лидеров соболезнования высказали президент Сербии Александр Вучич и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко также написала в «Фейсбуке» слова соболезнования.

          В любом случае, станет ли итоговой версией неполитический «колумбайн» или все-таки всплывет «украинский след» или убийцу признают невменяемым, массовое убийство в Керчи – это трагическая причина принципиально пересмотреть подход к обеспечению безопасности во всех учебных заведениях России, начиная с детских садов и заканчивая университетами.

          К сожалению, несмотря на высказанные Геращенко соболезнования, можно с большой уверенностью прогнозировать кощунственные заявления о произошедшем с той стороны украинской границы, как физической, так и ментальной, но на это как раз лучше не обращать внимания. Вернуть погибших, помочь пострадавшим и предотвратить подобные трагедии в будущем это никак не поможет.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............