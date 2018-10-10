На Украине позлорадствовали над терактом в Керчи

Украинские пользователи обсудили в соцсетях теракт в Керченском политехническом колледже, в котором погибли 10 и пострадали более 50 человек.

Некоторые из тех, кто оставлял в Twitter отзывы на украинском языке, восприняли трагедию со злорадством.

«При Украине ни одного теракта на территории Крыма я не помню, Крым всегда был вотчиной регионалов (сторонников «Партии регионов»), коммуняк и коллаборационистов», – написал Partozi.

«Сейчас Россия и ее марионетки заработают в сторону Украины! А что, Ярош забрал свои подразделения с передовой и направил в оккупированный Крым! Сначала техникум, затем Керченский мост!» – пригрозил Позивний Колим, добавив к сообщению несколько смайликов.

Кажуть версія теракт! Зараз Росія та її маріонетки запрацюють в бік України! А що Д. Ярош забрав свої підрозділи з передової та направив в окупований Крим! Спочатку технікум потім керченський мост!))) pic.twitter.com/w3uAdwXVeV — Позивний Колим (@sahsa5555555551) 17 октября 2018 г.

«Как мог Крым, милый, теплый, уютный, всего за четыре года докатиться до такого? Армянск, теракт в Керчи – 10 погибших, более 60 искалеченных ... Очень просто – пустили «Русский мир» и радовались «Русской весне», – утверждает Лютий Джмiлик.

«До чего Крым довели, за пять штук там можно теракт устроить. Поляну накрыть не хватит на двоих!» – пошутил UA после новости о том, что исполнителю теракта якобы заплатили 5 тыс. гривен.

«В Керчи бомбанули пукачи», – порадовался Владимир Мальцев.

Во вторник в политехническом колледже Керчи произошел взрыв. По предварительным данным, 10 человек погибли, еще 50 пострадали. Позднее стало известно о 17 погибших.

В Национальном антитеррористическом комитете сообщали, что в колледже взорвалось неустановленное взрывное устройство. Взрыв в колледже признали терактом.