Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.17 комментариев
Онищенко назвал самые благоприятные месяцы для отпуска
Онищенко назвал апрель и май лучшим временем для отпуска
Весенний период является оптимальным для поездок на юг благодаря комфортному возвращению в цветущую природу без резких температурных перепадов, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Онищенко считает неправильным уезжать осенью на экватор, чтобы затем возвращаться в суровую зиму, передает РИА «Новости».
«Ехать отдыхать где-нибудь в октябре на экватор, а потом вернуться, когда у нас будет зима – это неправильно. А вот начать раньше теплый период, допустим, в апреле уйти в отпуск, или в мае отдыхать на юге, потом вернуться, а тут уже все цветет. Такой вариант правильный и разумный», – рассказал академик.
Людям с хроническими заболеваниями эксперт настоятельно рекомендовал предварительно консультироваться с лечащим врачом. Поездка в другой климат и часовой пояс полностью меняет привычный образ жизни, поэтому решение об отпуске необходимо принимать с учетом состояния здоровья и риска возможных инфекций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, для летнего отдыха академик посоветовал выбирать безопасные отечественные курорты вместо экзотических стран.
Резкую смену климата во время майских праздников эпидемиолог назвал добровольно организованным стрессом для организма.