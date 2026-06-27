И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.6 комментариев
Онищенко посоветовал выбирать для отпуска Россию вместо экзотических стран
Россиянам не стоит выбирать экзотические страны для летнего отдыха, отпуск лучше провести в России, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Летом в отпуск надо ехать по России, потому что Эбола есть в странах Западной Африки, в Азии – есть лихорадка Марбург. И отдыхать где-то в субтропиках, где влажная температура – это огромное испытание для организма. Поэтому лучше всего отдыхать в России», – приводит слова Онищенко РИА «Новости».
Он отметил, что при планировании поездок за рубеж людям с хроническими заболеваниями следует заранее консультироваться с врачами. По его словам, в другой стране опасность несут не только вероятные вспышки тяжелых инфекций, но и непривычные климатические условия.
Академик подчеркнул, что перелеты в экзотические государства в условиях повышенных эпидемиологических и климатических рисков фактически означают добровольный подрыв собственного здоровья за собственные деньги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Онищенко опроверг риск новой пандемии из-за вируса Эбола.
Роспотребнадзор назвал соблюдение личной гигиены и отказ от контактов с животными главным способом защиты туристов от Эболы за границей.
Весной Онищенко посоветовал россиянам отказаться от поездок в тропические и экзотические страны из-за угрозы заражения лихорадкой Эбола.