Онищенко: Лихорадка Эбола никак не годится для глобальной пандемии

Академик Онищенко опроверг риск новой пандемии из-за вируса Эбола

Tекст: Мария Иванова

Инфекция не представляет угрозы для всего мира, передает РИА «Новости». «Эбола никак не годится для глобальной пандемии. Это должна быть инфекция, которая передается воздушно-капельным путем, легко передается», – заявил академик РАН Геннадий Онищенко.

Заместитель президента Российской академии образования отметил, что заболевания имеют свою цикличность. Прошлая вспышка произошла около десяти лет назад, и сейчас ситуация просто повторяется. Прибытие конголезских спортсменов на чемпионат мира по футболу также не приведет к масштабному заражению.

Ранее Всемирная организация здравоохранения признала вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией. Эксперты оценивают региональные риски как высокие. Болезнь передается от диких животных, вызывая лихорадку, спазмы, поражение почек и тяжелые кровотечения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Демократической Республики Конго зафиксировали рост заболеваемости лихорадкой Эбола до 956 случаев.

Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию этого вируса в Африке чрезвычайной ситуацией международного уровня.

Академик РАН Геннадий Онищенко ранее выделил данную болезнь среди главных эпидемиологических угроз текущего года.