Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.3 комментария
Онищенко: Лихорадка Эбола никак не годится для глобальной пандемии
Академик Онищенко опроверг риск новой пандемии из-за вируса Эбола
Очередная вспышка лихорадки Эбола не перерастет в глобальную пандемию, поскольку этот вирус в принципе не способен распространяться воздушно-капельным путем, отметил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Инфекция не представляет угрозы для всего мира, передает РИА «Новости». «Эбола никак не годится для глобальной пандемии. Это должна быть инфекция, которая передается воздушно-капельным путем, легко передается», – заявил академик РАН Геннадий Онищенко.
Заместитель президента Российской академии образования отметил, что заболевания имеют свою цикличность. Прошлая вспышка произошла около десяти лет назад, и сейчас ситуация просто повторяется. Прибытие конголезских спортсменов на чемпионат мира по футболу также не приведет к масштабному заражению.
Ранее Всемирная организация здравоохранения признала вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией. Эксперты оценивают региональные риски как высокие. Болезнь передается от диких животных, вызывая лихорадку, спазмы, поражение почек и тяжелые кровотечения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Демократической Республики Конго зафиксировали рост заболеваемости лихорадкой Эбола до 956 случаев.
Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию этого вируса в Африке чрезвычайной ситуацией международного уровня.
Академик РАН Геннадий Онищенко ранее выделил данную болезнь среди главных эпидемиологических угроз текущего года.