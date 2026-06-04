Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.0 комментариев
Глава СПЧ заявил об ответе ООН на удар по Старобельску
Представители международных структур обратили внимание на обстрел учебных заведений Луганской народной республики, совершенный украинскими войсками в конце мая.
Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев сообщил на Петербургском международном экономическом форуме о реакции Фолькера Тюрка на инцидент в Донбассе, передает РИА «Новости». Ранее правозащитник направил верховному комиссару всемирной организации письмо с призывом осудить атаку на здание колледжа при Луганском государственном педагогическом университете.
«Хочу заметить, что верховный комиссар ООН по правам человека откликнулся на мое письмо. Сейчас было бы наивно ждать от Запада каких-то серьезных откликов, они просто с нами войну ведут», – подчеркнул глава СПЧ.
Удар по общежитию и учебному корпусу в Старобельске произошел 22 мая. Форум в Петербурге проходит с третьего по шестое июня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты в Женеве потребовали от ООН публичного осуждения удара по колледжу в Старобельске.
Позже верховный комиссар организации Фолькер Тюрк призвал провести независимое расследование этой атаки.
Сегодня Управление верховного комиссара официально подтвердило гибель 21 мирного жителя в результате данного обстрела.