Глава СПЧ заявил об ответе ООН на удар по Старобельску

Tекст: Ольга Иванова

Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев сообщил на Петербургском международном экономическом форуме о реакции Фолькера Тюрка на инцидент в Донбассе, передает РИА «Новости». Ранее правозащитник направил верховному комиссару всемирной организации письмо с призывом осудить атаку на здание колледжа при Луганском государственном педагогическом университете.

«Хочу заметить, что верховный комиссар ООН по правам человека откликнулся на мое письмо. Сейчас было бы наивно ждать от Запада каких-то серьезных откликов, они просто с нами войну ведут», – подчеркнул глава СПЧ.

Удар по общежитию и учебному корпусу в Старобельске произошел 22 мая. Форум в Петербурге проходит с третьего по шестое июня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты в Женеве потребовали от ООН публичного осуждения удара по колледжу в Старобельске.

Позже верховный комиссар организации Фолькер Тюрк призвал провести независимое расследование этой атаки.

Сегодня Управление верховного комиссара официально подтвердило гибель 21 мирного жителя в результате данного обстрела.