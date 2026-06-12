Русский Халк установил мировой рекорд в сценическом экстриме

Из-за убийства в Дубае открыты уголовные дела против полицейских из Петербурга

Tекст: Антон Антонов

Двое сотрудников полиции УМВД России по Красносельскому району стали фигурантами уголовных дел по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, передает РИА «Новости».

Следствие установило, что девушка с 2024 года неоднократно обращалась в полицию с заявлениями о физическом насилии со стороны бывшего возлюбленного. Несмотря на наличие оснований, указывающих на возможное совершение в отношении нее преступлений, полицейские не выносили постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, что позволило мужчине избежать преследования и назначения наказания «в разумный срок».

В декабре 2025 года в Петербурге задержали мужчину по обвинению в убийстве 25-летней девушки, тело которой ранее обнаружили в отеле в Дубае. По версии следствия, он преследовал бывшую подругу, с которой несколько лет состоял в отношениях, и нанес ей не менее 15 ударов ножом.

В следственных органах уточняли, что обвиняемый занимался бизнесом в Петербурге, а погибшая работала стюардессой.

В региональном главке МВД России сообщили, что ведомство устанавливает обстоятельства, предшествующие убийству жительницы Петербурга. Двое сотрудников полиции проверяются на надлежащее исполнение служебных обязанностей, подчеркнули в пресс-службе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российского гражданина в Петербурге задержали по подозрению в убийстве 25-летней девушки в Дубае.

Убитую стюардессу зарезал ее бывший возлюбленный в дубайском отеле Voco Bonnington.