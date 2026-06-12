Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.2 комментария
Русский Халк установил мировой рекорд в сценическом экстриме
Русский Халк надул до разрыва четыре грелки под весом атлетов
Многократный рекордсмен Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк установил уникальное достижение в день государственного праздника, выполнив сложнейший трюк с удержанием тяжести и разрывом грелок.
Президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко сообщил об историческом достижении спортсмена из Люберец, передает РИА «Новости». Уникальный силовой номер был показан 12 июня в Москве.
«Во время попытки рекорда Русский Халк из Люберец, лежа удерживая на себе двух спортсменов за 1 минуту 17 секунд надул до разрыва четыре грелки», – отметил Грищенко. На груди атлета стояли парень и девушка, которые синхронно выполняли упражнения с гантелями и штангой.
Общий пульсирующий вес на теле спортсмена достигал почти 200 килограммов. Выполнение физических упражнений стоящими людьми серьезно усложняло дыхание Агаджаняна, делая трюк противоречащим обычной человеческой физиологии.
Руководитель федерации лично поздравил рекордсмена с невероятным проявлением силы.
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