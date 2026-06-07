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Российские богатыри установили два новых национальных рекорда
Атлеты-богатыри установили два рекорда России, один по жиму гигантской гантели, второй – по удержанию богатырского молота, сообщил президент Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер.
На соревнованиях в Липецке атлеты добились феноменальных результатов, передает РИА «Новости». Президент Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер рассказал о триумфе спортсменов.
«В Липецке в рамках богатырских состязаний установлены и зафиксированы два новых рекорда России», – сказал Паллер.
Рамиль Рамазанов поднял гигантскую гантель весом 100 килограммов шесть раз за 60 секунд. Валентин Акимов смог удержать богатырский молот весом 25 килограммов на протяжении 50,81 секунды. Глава движения добавил, что отличительной чертой прошедшего турнира стало его проведение на открытом пространстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Рамиль Рамазанов и Давид Шамей установили мировые рекорды в силовых дисциплинах в Туле.
В августе прошлого года Шамей совершил рекордный рывок девяностокилограммовой гири одной рукой.
В мае 2025 года белгородский спортсмен Дмитрий Самойлов поднял гигантскую гирю шесть раз за одну минуту.