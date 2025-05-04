Силач из Белгорода установил мировой рекорд по подъему гири

Рекорд мира по подъему гигантской гири установил российский силач Самойлов

Tекст: Мария Иванова

Силач из Белгорода Дмитрий Самойлов установил новый мировой и российский рекорд по подъему гигантской гири, передает РИА «Новости». Рекорд был зафиксирован в Липецке в ходе Кубка России по стронгмену, где спортсмен поднял гирю весом 94,7 кг шесть раз за одну минуту.

Президент международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер отметил, что до этого никто в мире не достигал подобного результата. По его словам, «в Липецке в рамках Кубка России по стронгмену установлен рекорд России и мира. Дмитрий Самойлов из Белгорода поднял шесть раз гигантскую гирю весом 94,7 кг за минуту».

Достижение официально признано и зарегистрировано президентом Федерации силового гиревого девятиборья Андреем Смольниковым. Самойлов подтвердил статус одного из сильнейших спортсменов страны и мира в этой дисциплине.

Ранее в воскресенье россиянка Варвара Кузьминова установила новый мировой рекорд на молодежном чемпионате мира в Перу, подняв в сумме 235 кг.

В это же день российский спортсмен Иван Заборский завоевал победу в ультрамарафоне «Шесть дней Франции», опередив ближайшего соперника на 76 км.