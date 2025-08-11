Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).5 комментариев
Российский атлет установил мировой рекорд по рывку гири
Россиянин Давид Шамей установил мировой рекорд, подняв гирю весом 90 кг рывком
Новый мировой рекорд установил в Москве спортсмен Давид Шамей в рамках турнира по силовому гиревому девятиборью, подняв одной рукой рывком гирю весом 90 кг.
Атлет из Белгорода Давид Шамей установил новый мировой рекорд по рывку гири одной рукой, передает РИА «Новости». Об этом сообщил президент международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер. Спортсмен совершил рекордный рывок на турнире «Силовое гиревое девятиборье», который прошел в Москве.
Михаил Паллер уточнил: «Давид Шамей установил новый рекорд мира по вырыванию гири одной рукой. Если в июле им был установлен рекорд мира по поднятию гири весом 100,1 килограмма толчком, то есть взятие на плечо, после этого толчок вверх, то теперь был рывок, то есть фиксация снаряда в одно движение – с пола сразу над головой».
По данным организаторов, Шамей поднял над головой гирю весом 90 кг рывком в одном движении. Этот результат официально зафиксирован федерацией силового гиревого девятиборья и признан движением «Сильнейшая нация мира».
Это не первый мировой рекорд россиянина, ранее он поднял семь раз гигантскую гантель весом 100 кг за 30 секунд.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на чемпионате России по легкой атлетике в Казани Федор Иванов обновил национальный рекорд в беге на 400 метров с барьерами.
А российская спортсменка Мария Рослякова в 16 лет установила мировой рекорд, впервые выступив с этюдом по художественной гимнастике на Северном полюсе.