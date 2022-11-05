Российский силач побил рекорд мира, подняв гантель в 100 кг 7 раз

Названы ошибки Шольца при визите в Китай

Политолог Лукьянов: Вашингтон не допустит плодотворного сотрудничества Германии и Китая

Канцлер Германии Олаф Шольц пытается притащить в новую эпоху старые методы взаимодействия с партнерами, полагая, что они сработают. Но американцы этому воспрепятствуют. Такое мнение высказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, комментируя визит Шольца в Пекин.

«Очень любопытно наблюдать реакцию на визит Шольца в Пекин. Оппозиция неистовствует: канцлер нашел нового любимого тирана и повторяет с Китаем тот же путь, который привел к провалу с Россией. Бабло побеждает зло, короче», – рассказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«Американцы насторожены, что правительство Германии хотя и ограничивает, но не препятствует китайским инвестициям в инфраструктуру. Зеленые и прочие высокоморальные в свою очередь требуют поднять вопрос о правах человека», – перечислил эксперт.

«В целом надо признать, что критики Шольца более последовательны, чем его сторонники. Если политика прежних десятилетий в отношении России признана стратегической ошибкой, о чем, в частности, заявил однопартиец Шольца Штайнмайер, то ссылка на прагматические интересы в случае Пекина парадоксальна», – замечает политолог.

Лукьянов также выразил уверенность в том, что Олаф Шольц «прикрывается» целью уговорить Китай дистанцироваться от России. «Они даже «честно» скажут, что это удалось – Си согласился, что нельзя применять ядерное оружие на Украине. Но, по сути, линия КНР не изменится», – отметил он.

«Китайский визит Шольца и крупной делегации бизнеса – попытка протащить в новую эпоху прежние и ранее очень выгодные для немцев подходы. Глядишь, как-то все угомонится и можно будет начать плести кусочки бизнеса as usual. Но на то и щука в реке, чтобы карась не дремал. Американцы это все не для того патронируют, чтобы опорный европейский союзник с главным стратегическим конкурентом шашни разводил», – заключил Лукьянов.

Ранее немецкое издание Spiegel написало, что оппозиция раскритиковала визит канцлера Германии Олафа Шольца в Китай, поскольку тот якобы следует по тому же пути, что ранее привел к провалу в отношениях с Россией.

Сам канцлер свой визит объяснял тем, что нужно уговорить Китай дистанцироваться от России, и, вероятно, его сторонники объявят, что ему это удалось, поскольку председатель КНР Си Цзиньпин согласился, что ядерное оружие на Украине применять не следует. Но на деле линию Китая это не меняет.

Напомним, Си Цзиньпин во время встречи с Шольцем предложил усилить сотрудничество стран на фоне изменений и беспорядков в мире.

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