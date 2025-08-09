Гимнастка Мария Рослякова установила мировой рекорд на Северном полюсе

Tекст: Ирма Каплан

Мария Рослякова, член ВФСО «Трудовые резервы» выполнила первое в мире выступление по художественной гимнастике на Северном полюсе. Оно проходило на снегу, на фоне ледокола.

«Несмотря на экстремальные условия, температура воздуха, близкую к минусовым значениям, гимнастка выступала в классическом купальнике. Программа включала элементы с лентой, мячом и булавами под наблюдением команды и флагом Северного полюса», – сказано в посте.

По словам тренера рекордсменки Анны Полуниной, Северный полюс стал сценой, а танец балансировал на грани стихий.

Достижение Росляковой официально подтверждено специалистами Международной Книги Рекордов Interrecord: Official Excellence и занесен в Реестр рекордов России.

