Гимнастка Мария Рослякова установила мировой рекорд на Северном полюсе
Российская спортсменка Мария Рослякова в 16 лет установила мировой рекорд, впервые выступив с этюдом по художественной гимнастике на Северном полюсе, о чем в Telegram-канале сообщила ее тренер Анна Полунина.
Мария Рослякова, член ВФСО «Трудовые резервы» выполнила первое в мире выступление по художественной гимнастике на Северном полюсе. Оно проходило на снегу, на фоне ледокола.
«Несмотря на экстремальные условия, температура воздуха, близкую к минусовым значениям, гимнастка выступала в классическом купальнике. Программа включала элементы с лентой, мячом и булавами под наблюдением команды и флагом Северного полюса», – сказано в посте.
По словам тренера рекордсменки Анны Полуниной, Северный полюс стал сценой, а танец балансировал на грани стихий.
Достижение Росляковой официально подтверждено специалистами Международной Книги Рекордов Interrecord: Official Excellence и занесен в Реестр рекордов России.
