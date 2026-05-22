Гидрометцентр сообщил о весеннем потеплении моря на курортах России
Температура воды на российских морских курортах продолжает постепенно повышаться, в Сочи она уже составляет 16 градусов, а теплее всего вода в Ейске – 19 градусов, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
Показатели термометров на черноморском и азовском побережьях демонстрируют уверенный рост, передает ТАСС. Ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова отметила позитивную динамику для будущих отдыхающих.
«Температура воды в морях повышается. На курортах в районе Феодосии – 13 градусов, Калининграда – 14, Алушта, Ялта – 15, Сочи – 16, Анапа – 17, Евпатория, Геленджик – 18, Ейск – 19», – рассказала синоптик.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля вода на курортах Черноморья прогрелась максимум до 12 градусов.
Спустя месяц самым комфортным местом для купания стал кубанский Ейск.