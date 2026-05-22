Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.0 комментариев
Жителей Запорожской области предупредили о перебоях с водой
«Вода Запорожья» сообщила о перебоях с водой в Запорожской области
Предприятие «Вода Запорожья» предупредило о возможных перебоях в подаче воды из-за отключения света в населенных пунктах Запорожской области.
«ГУП ЗО «Вода Запорожья» информирует жителей Запорожской области о возможных перебоях в водоснабжении, связанных с аварийным отключением электроснабжения в значительной части области», – сообщило предприятие в Telegram.
Возобновить водоснабжение обещают после полного восстановления стабильного электропитания. Жителей попросили иметь дома необходимый запас питьевой воды и воды для технических нужд.
Специалисты подчеркнули, что это временная мера, призванная помочь справиться с кратковременными перебоями до стабилизации работы энергетической системы.
«Мы приносим извинения за временные неудобства и благодарим за ваше понимание», – говориится в сообщении.