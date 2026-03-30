Ростех показал усиливший мобильные комплексы РЭБ-модуль

Ростех представил модуль радиопомех для усиления мобильных комплексов РЭБ

Tекст: Мария Иванова

Предприятие госкорпорации создало модуль, который наращивает возможности мобильных комплексов радиоэлектронной борьбы без глубокой модернизации существующих систем, пишет Ростех.

Разработкой изделия занимался холдинг Росэл, специализирующийся на радиоэлектронных решениях.

Новый модуль формирует помехи в заданных диапазонах частот и позволяет подавлять каналы управления, телеметрии и передачи видеосигнала различных дронов. Такое воздействие нарушает устойчивость радиолинии и затрудняет управление беспилотниками.

Комплекс выполнен в виде отдельных функциональных блоков и может устанавливаться на разные платформы: от мобильных станций радиоэлектронной борьбы на автомобильном шасси до стационарных систем защиты объектов.

«Модуль позволяет гибко наращивать возможности мобильных комплексов РЭБ и формировать надежную зону радиоэлектронной защиты. Он обеспечивает подавление радиоканалов управления и передачи данных беспилотных систем и может применяться для защиты техники и инфраструктуры. Модульная архитектура позволяет быстро интегрировать изделие в состав существующих комплексов и наращивать их возможности без глубокой модернизации», – сказали в Ростехе.

