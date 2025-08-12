Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».9 комментариев
Комплексы РЭБ «Омут» смогли создать купол от дронов радиусом 400 метров
Модернизированные комплексы «Омут» способны защищать военные подразделения от беспилотников, создавая невидимый купол радиопомех диаметром до 400 метров, сообщили в «Народном фронте», который обеспечивает поставки систем в войска.
Российские системы радиоэлектронной борьбы «Омут» после обновления могут формировать купол защиты от БПЛА, передает ТАСС.
Модернизированные комплексы получили новые антенны, которые повысили эффективность работы на 20%.
Представитель компании Sky Bullet отметил: «Данный тип антенн обеспечивает четкую круговую диаграмму направленности, простыми словами, невидимый круг радиопомех, в пределах которого вам не страшны БПЛА и FPV-дроны противника». Диаметр защитного купола достигает 400 метров, показатель зависит от особенностей ландшафта. «Народный фронт» занимается поставками этих систем в войска.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ростовской области российские военные подавили беспилотник при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Военнослужащим Вооруженных сил России передали две тыс. дронов «Гепард» с защитой от РЭБ. Средства радиоэлектронной борьбы России мешают артиллерии украинских войск в районе Белогоровки.