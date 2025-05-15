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Военнослужащим ВС России поставили 2 тыс. дронов «Гепард» с РЭБ-защитой
Российские военнослужащие на Украине получили более 2 тыс. дронов-камикадзе «Гепард», оснащенных системой «слепого» взлета для защиты позиций от обнаружения.
Первые 2 тыс. дронов-камикадзе «Гепард» переданы российским военнослужащим в зоне спецоперации, сообщает ТАСС.
Как уточнили в организации «Народный фронт», беспилотники оснащены системами защиты от радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и технологией «слепого» взлета, обеспечивающей безопасность операторов на старте. «В нашем дроне изменена функция failsafe для того, чтобы проходить плотные зоны работы вражеских РЭБ», – рассказал представитель производителя дрона «Гепард» Андрей.
Он пояснил, что система «слепого» взлета временно отключает передачу видео после запуска, чтобы противник не смог определить координаты оператора, что важно, поскольку участились случаи применения по расчетам кассетных и высокоточных боеприпасов. По словам Андрея, дроны уже поразили важный энергетический объект на запорожском направлении, уничтожили несколько бронетранспортеров, боевых машин пехоты стран НАТО и другую технику.
В «Народном фронте» добавили, что разработкой «Гепардов» занимаются ветераны спецоперации. Представитель производителя отметил, что начинал как инструктор по подготовке операторов FPV-дронов, подписал контракт и после ранения в ходе отражения контрнаступления противника теперь работает над созданием новых беспилотников. Всего в этом году планируется передать еще от 2 до 2,5 тыс. таких аппаратов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в зону специальной военной операции поступили 30 грузовых дронов «Хозяйка», способных перевозить до 15 килограммов провизии, воды и сбрасывать боеприпасы. Кроме того «Народный фронт» передал Донецкой народной республике 15 модернизированных автомобилей от завода «Чеченавто» для перевозки военнослужащих и эвакуации раненых.