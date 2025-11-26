Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.0 комментариев
В России создали РЭБ-модуль для дронов против помех
Модуль РЭБ для полета дронов в условиях помех разработали в России
Российские специалисты создали модуль радиоэлектронной борьбы для беспилотников, способный обеспечивать полет аппарата на расстояние до семи километров при сильных помехах.
Модуль радиоэлектронной борьбы для беспилотников, позволяющий осуществлять полеты в условиях сильных помех, разработан в России, передает ТАСС.
Новинка интегрирована непосредственно в дрон, благодаря чему аппарат способен преодолевать расстояния до семи километров даже при воздействии средств радиоэлектронного подавления со стороны противника.
Разработку поддержал «Кулибин-клуб» при движении «Народный фронт». Представитель компании рассказал: «У дрона внутри встроено собственное средство РЭБ, которое может обеспечить полет дальностью до семи километров в условиях жестких помех. Мы провели первые успешные испытания».
Сейчас завершён первый этап испытаний, а разработчики готовят серию тестовых устройств для дальнейших проверок и передачи на линию боевого соприкосновения, а также другим производителям дронов. Это позволит усилить эффективность применения беспилотников в зоне СВО и повысить их выживаемость при противодействии современным системам РЭБ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, инженеры в Нижегородской области продемонстрировали новый беспилотник «Дуга» с возможностью вертикального взлета и нанесения ударов.
Московские инженеры разработали дрон-перехватчик с вертикальным взлетом для нейтрализации самолетных беспилотников и повышения эффективности ПВО.
А беспилотники «Гортензия» теперь могут одномоментно сбрасывать 14 гранатометных выстрелов, что обеспечивает эффект локальной «ковровой бомбардировки».