В России создали РЭБ-модуль для дронов против помех

Модуль РЭБ для полета дронов в условиях помех разработали в России

Tекст: Мария Иванова

Модуль радиоэлектронной борьбы для беспилотников, позволяющий осуществлять полеты в условиях сильных помех, разработан в России, передает ТАСС.

Новинка интегрирована непосредственно в дрон, благодаря чему аппарат способен преодолевать расстояния до семи километров даже при воздействии средств радиоэлектронного подавления со стороны противника.

Разработку поддержал «Кулибин-клуб» при движении «Народный фронт». Представитель компании рассказал: «У дрона внутри встроено собственное средство РЭБ, которое может обеспечить полет дальностью до семи километров в условиях жестких помех. Мы провели первые успешные испытания».

Сейчас завершён первый этап испытаний, а разработчики готовят серию тестовых устройств для дальнейших проверок и передачи на линию боевого соприкосновения, а также другим производителям дронов. Это позволит усилить эффективность применения беспилотников в зоне СВО и повысить их выживаемость при противодействии современным системам РЭБ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, инженеры в Нижегородской области продемонстрировали новый беспилотник «Дуга» с возможностью вертикального взлета и нанесения ударов.

Московские инженеры разработали дрон-перехватчик с вертикальным взлетом для нейтрализации самолетных беспилотников и повышения эффективности ПВО.

А беспилотники «Гортензия» теперь могут одномоментно сбрасывать 14 гранатометных выстрелов, что обеспечивает эффект локальной «ковровой бомбардировки».